World Tour als Erfolg: Freerider beleben die Region Pillerseetal

24 Stunden nachdem sich Max Hitzig am Wildseeloder zum FWT-Debüt-Sieger gekürt hatte, gab der 19-jährige Vorarlberger einen Einblick in seine Gefühlswelt. „Ich kann es erst jetzt langsam realisieren, was ich erleben darf. Es ist Wahnsinn.“ Dass es richtig schwer ist, einen spielerisch wirkenden Run in den Schnee zu setzen, darin waren sich Viktoria Rebensburg und Marco Waltenspiel im Talk einig. „Es ist steil, eng, der Schnee unterschiedlich. Das Face nur aus der Ferne zu besichtigen, das hohe Tempo und die Tricks dazu – es ist eine wahnsinnige Leistung, so zu fahren“, meinte Rebensburg.