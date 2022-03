Vermischung mit Nougat-Eiern: dm ruft „Marzipan Schoko Eier" zurück

Nougat-Eier könnten in die Verpackung geraten sein.

Wien – Die Drogeriemarktkette "dm" ruft "dmBio Marzipan Schoko Eier, 125g" zurück. Grund dafür ist, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass in einzelnen Packungen eine Vermischung mit Nougat-Eiern stattgefunden habe und somit die Allergenkennzeichnung nicht korrekt sei, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.