95 Kilo Cannabiskraut geschmuggelt: Trio in Innsbruck festgenommen

Symbolfoto. © imago/Fatima Guisado

Innsbruck – 95 Kilogramm Cannabiskraut soll ein 26-Jähriger mit Unterstützung seiner Lebensgefährtin nach Innsbruck geschmuggelt haben. Das Pärchen flog im Zuge internationaler Zollermittlungen auf. Auch ein mutmaßlich an dem Drogengeschäft beteiligter 41-Jähriger wurde von der Innsbrucker Polizei ausgeforscht. Während er und die 33-Jährige mittlerweile enthaftet sind, sitzt der 26-Jährige weiterhin in U-Haft.

Entgeltliche Einschaltung

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte kamen die Ermittler zuerst der Frau auf die Spur. Bei gezielten Kontrollen deutscher Zollfahnder im vergangenen November an der deutsch-französischen Grenze wurde im Lieferfahrzeug eines Paketzustellers ein Paket sichergestellt, das an die 33-Jährige adressiert war. Zur Sendung gehörte – wie die Ermittlungen ergaben – noch ein weiteres Päckchen. Insgesamt waren darin 14 Kilo Cannabiskraut verpackt.

Im Laufe der Ermittlungen wurden nicht nur die Österreicherin sondern auch ihr 26-jähriger Lebensgefährte mit den Drogensendungen in Verbindung gebracht. Das Pärchen wurde schließlich in Innsbruck festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.

Mehr als 100.000 Euro mit Drogenverkauf erzielt

Gleichzeitig führten die Ermittlungen auch zu einem 41-jährigen Bosnier. Der Mann war offenbar schon zuvor vom 26-Jährigen in die Landeshauptstadt geschickt worden. Er sollte überprüfen, was mit den beiden Cannabis-Paketen passiert war. Als der Mann die Pakete abholen wollte, wurde er von Polizeibeamten festgenommen.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Laut Polizei konnte dem 26-Jährigen die Einfuhr von insgesamt 95 Kilo Cannabis nachgewiesen werden. Der Österreicher habe teilweise die Pakte abgeholt und an seine Partnerin weitergegeben. Die Frau habe in seinem Auftrag Drogen-Päckchen an die Abnehmer versendet.