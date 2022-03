Bahnbauarbeiten: S-Bahn im Wipptal verkehrt vorübergehend eingeschränkt

Züge der Linie S3 (Innsbruck – Brennero/Brenner): Alle Nahverkehrszüge der Linie S3, die in Steinach am Brenner beginnen bzw. enden, werden während der Dauer der Bauarbeiten zwischen Innsbruck Hbf. und Steinach am Brenner / retour im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Die Kund:innen werden ersucht, auf die geänderten Abfahrts- bzw. Ankunftshaltestellen der SEV-Busse zu achten. Zudem kommt es bei vereinzelten Zügen der Linie S3 zu Fahrplanabweichungen zwischen Innsbruck Hbf. und Brennero/Brenner.