Nadal fällt mit Rippenermüdungsbruch bis zu sechs Wochen aus

Barcelona – Tennis-Ass Rafael Nadal fällt zwischen vier und sechs Wochen aus. Wie der 35-jährige Spanier am Dienstag bekanntgab, zog er sich einen Rippenermüdungsbruch zu. "Ich bin niedergeschlagen und traurig", teilte die Nummer drei der Welt nach einer Untersuchung in Barcelona mit. In der Vorwoche war der 21-fache Grand-Slam-Gewinner in Indian Wells erst im Finale Taylor Fritz (USA) unterlegen, hatte im Finale aber über Schmerzen in der Brust geklagt.