FPÖ wegen Klimarat gegen Lockl als ORF-Stiftungsratvorsitzender

Laut der Anfragebeantwortung durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) Ist Lockls Agentur "Lockl & Keck" in die Öffentlichkeitsarbeit des in Reaktion auf das Klimavolksbegehren eingerichtete Gremium involviert. Wie auch "Österreich" berichtete, gab es für die kommunikative Begleitung des Auftakts des Klimarats 90.000 Euro. Weitere maximal 304.552 Euro sind für den Zeitraum bis Juni vorgesehen.

Hafenecker erinnerte in einer Aussendung daran, dass Lockl auch in der Vergangenheit ein gern gesehener Vertragspartner im grünen Umweltministerium gewesen sei. In den Jahren 2020 und 2021 seien bereits 950.000 Euro an die Agentur "Lockl & Keck" geflossen.