Kanadischer Premierminister Trudeau wendet erneute Neuwahlen ab

Ottawa – Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat erneute Neuwahlen vorerst abgewendet. Der Liberale verkündete am Dienstag eine Einigung mit der linksliberalen Kleinpartei NDP. Die Liberalen und die NDP bilden demnach keine formelle Koalition, wollen aber mit gemeinsamen Abstimmungen im Parlament ihre "gemeinsamen Ziele" verfolgen.

Vergangene Minderheitsregierungen in Kanada hatten meist nicht länger als eine halbe Legislaturperiode gehalten. Mit der Unterstützung der NDP hofft Trudeau nun, bis 2025 weiter regieren zu können.

"Bei so viel Instabilität um uns herum brauchen die Kanadier Stabilität", sagte Trudeau. Seine Liberalen und die NDP hätten viele Übereinstimmungen. Sie wollten nun in "wichtigen politischen Bereichen, in denen wir ähnliche Ziele verfolgen", zusammenzuarbeiten.