Im Museum Schafwollfabrik in Ried entsteht Strickwolle wie damals

Ried im Oberinntal – Das Rohprodukt kommt nach wie vor von den Schafbauern in der Umgebung – freilich nur mehr in kleinen Mengen. Im Museum Schafwollfabrik – im Rieder Ortsteil Frauns – produziert Familie Schöpf damit auf alten Maschinen nach langer Zeit wieder Schafwolle. Es ist „Original Fraunser Strickwolle“, wie der gelernte Weber Michael Schöpf erläutert. Der rastlose Handwerker hat in der stillgelegten Textilmanufaktur mehr als 20 Webstühle, Spinnmaschinen sowie einen Reißwolf aus der Pionierzeit restauriert. Zuletzt hat er eine 100 Jahre alte Zwirnmaschine wieder funktionstüchtig gemacht. „Leider hat sie kein Typenschild.“