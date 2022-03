Dance Alps Festival in St. Johann: Auch zu Ostern wird getanzt

St. Johann i. T. – Ein erstes starkes Lebenszeichen des mittlerweile international bekannten Dance Alps Festivals in St. Johann in Tirol setzt das Team rund um Timo Nikkanen erstmals auch in der Vorosterwoche.

Während sich also das Easter Special mit großen Schritten nähert, wurde auch schon fleißig am großen Sommerprogramm des internationalen Dance Alps Festivals gearbeitet, das von 16. Juli bis 6. August in St. Johann stattfindet. 15 Tanzkurse in fünf Tagen für Anfänger bis zu den Profis in zwei Sälen in St. Johann – das sind die Kennzahlen des internationalen Programms von 2. bis 6. August. Geboten wird ein breitgefächertes Spektrum an Tanzstilen, von Yoga und Pilates über Ballett bis hin zu Jazz, Musical und noch vielem mehr.