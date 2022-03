Kein Auftritt für Selenskyj im Nationalrat in Wien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach vor einer Woche per Videoschaltung im deutschen Bundestag. In Österreich verhinderten FPÖ und SPÖ einen ähnlichen Auftritt.

Wien – FPÖ-Chef Herbert Kickl erklärt sich ganz offen: „Wir würden das auch für Putin nicht haben wollen oder irgendeine andere Kriegspartei“, sagt er zu Ideen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Video-Auftritt im österreichischen Parlament einzuladen. Selenskyj war vorige Woche in den US-Kongress, den deutschen Bundestag und das Europaparlament zugeschaltet. Ein ähnlicher Auftritt in Wien scheiterte am Nein der FPÖ und den Bedenken der SPÖ. Die NEOS, die hinter der Initiative standen, werfen den Bremsern „falsch verstandene Neutralität“ vor.