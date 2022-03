Drogen kamen mit Paketdienst nach Tirol: 95 Kilo Cannabis geschmuggelt

Innsbruck – Die beiden Päckchen waren längst überfällig, abgefangen vom deutschen Zoll. Doch das wusste die Empfängerin, eine 33-jährige Innsbruckerin, nicht. Im November fragte sie beim Paketdienst nach, schöpfte aber Verdacht und suchte das Weite. Schon am nächsten Tag stand die Kripo vor ihrer Tür – Festnahme. Auch ihr Lebensgefährte (26) wurde als mutmaßlicher Haupttäter verhaftet. Der Grund war der Inhalt der Pakete – 14 Kilo Cannabis. Wie die Ermittlungen mittlerweile ergeben haben, soll der 26-Jährige in den vergangenen beiden Jahren 95 Kilo Marihuana nach Innsbruck importiert haben. Für den Schmuggel der heißen Ware missbrauchte er den Paketdienst.

Aufgeflogen ist das lukrative Geschäft Mitte November an der deutsch-französischen Grenze. „Bei einer Routinekontrolle entdeckten Zollfahnder der Dienststelle Freiburg in einem Paket-Lkw zwei Päckchen, in denen sich insgesamt 14 Kilo Cannabis befanden“, erzählt der Innsbrucker Kripo-Chef Christoph Kirchmair. Der Bezug zu Innsbruck war rasch hergestellt – als Empfänger waren auf den Paketen Name und Adresse der 33-Jährigen angeführt. Der Auftakt für umfangreiche Ermittlungen der Innsbrucker Drogenfahnder. Wie eingangs erwähnt, wurde die Frau einen Tag nach ihrem erfolglosen Besuch bei der Innsbrucker Filiale des Paketdienstes festgenommen. Allerdings passte die 33-Jährige nicht wirklich ins Bild einer Drogendealerin. Die Frau war unbescholten, in der Szene und für die Polizei ein unbeschriebenes Blatt.