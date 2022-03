Großer Auftritt für geflüchtetes Mädchen: Amelia (7) singt Nationalhymne

Innsbruck – Vor wenigen Tagen noch sang die siebenjährige Amelia im Luftschutzkeller in Kiew „Let it go" aus dem Disney-Film „Frozen". Das berührende Video ging um die Welt. Am Sonntagabend stand das Mädchen bei der Benefiz-Veranstaltung „Together with Ukraine" in Polen auf der großen Bühne und sang die ukrainische Nationalhymne.