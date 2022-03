"Ich fange gerade erst an": Jennifer Lopez bekam Lebenswerk-Preis

Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez. © VALERIE MACON

Los Angeles – Die US-Sängerin Jennifer Lopez (52) ist mit einem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. "Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass Preise mir am wichtigsten sind, aber das stimmt nicht", sagte Lopez bei der iHeartRadio Music Awards-Gala am Dienstag in Los Angeles, als sie sich für den "Icon"-Preis bedankte.

"Und denkt nicht, dass ich keine glänzenden, glitzernden Dinge wertschätze, denn das tue ich, da kann ich nicht lügen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das tue. Aber deswegen mache ich das alles nicht. Das ist mir nicht am wichtigsten. Ich mache das für euch", sagte Lopez an ihre Fans gewandt - und versprach ihnen auch: Ich fange gerade erst an."

Danach sang Lopez bei der von Rapper LL Cool J moderierten Gala noch die Songs "On My Way" und "Get Right". Die Sängerin ist seit einigen Monaten wieder mit dem Schauspieler Ben Affleck zusammen, nachdem die beiden rund 20 Jahre zuvor schon einmal verlobt gewesen waren. Affleck beklatschte seine Freundin im Publikum, gemeinsam mit seinem Sohn Samuel (10) aus der Ehe mit Schauspielerin Jennifer Garner (2005-2018) und Lopez' Tochter Emme (14) aus der Ehe mit Musiker Marc Anthony (2004-2014). (APA/dpa)