Matreier Liste übernahm die Amtsgeschäfte

Matrei i. O. – Am vergangenen Dienstag trat erstmals der neu gewählte Gemeinderat in Matrei i. O. zusammen. 33 Jahre lang hatte Langzeitbürgermeister Andreas Köll das Geschehen in der Tauerngemeinde praktisch im Alleingang vorgegeben und von seiner Mehrheit im Gemeinderat durchwinken lassen. Bis spät in die Nachtstunden dauerten Sitzungen für gewöhnlich. Nach einem Erdrutschsieg der bisher oppositionellen Matreier Liste bei den Wahlen hält diese nun bei zwölf von 17 Sitzen. Nur noch fünf Vertreter von Kölls Liste „Gemeinsam für Matrei“ finden sich mit ÖVP-Bundesrätin Elisabeth Mattersberger im aktuellen Gemeinderat wieder. Als neuer Bürgermeister führt Raimund Steiner die Geschäfte. Der Landwirt hat seine Aufgaben am Bauernhof an einen Sohn übertragen, um sich voll der neuen Herausforderung widmen zu können.