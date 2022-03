Life-Radio-Spendentag: 69.890 Euro für die SOS-Nothilfe

Innsbruck – Beim Life-Radio-Spendentag am vergangenen Mittwoch kamen knapp 70.000 € zusammen. Ein Riesenerfolg, freuen sich die Life-Radio-Geschäftsführer Gerald Pirchl, Christian Hanti und Klaus Valentini: „Ihr seid die besten Hörerinnen und Hörer, die es gibt!“ Mit dem Geld werden nun Kinder und Familien in der Ukraine unterstützt, die unter dem Krieg am meisten leiden.

„Die Spenden kommen zu 100 Prozent bei den Kindern und Familien in der Ukraine an. SOS-Kinderdorf ist seit 20 Jahren direkt in der Ukraine tätig und arbeitet in der aktuellen Situation mit der SOS-Nothilfe vor Ort zusammen“, so Manuela Mader von SOS- Kinderdorf. „Einige Kinder werden in den SOS-Kinderdörfern einen Zufluchtsort finden. Zusätzlich werden die Menschen vor Ort dank eurer Spende mit wichtigen Hilfsgütern versorgt.“