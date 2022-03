Selenskyj in Interview: Putins Blitzkrieg gescheitert, Feind demoralisiert

Rom/Moskau/Kiew – Einen Monat nach Beginn der Ukraine-Invasion ist der "Blitzkrieg" von Wladimir Putin laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gescheitert. "Putins Blitzkrieg ist gescheitert, unser Widerstand geht weiter, der Feind ist demoralisiert", so Selenskyj im Interview mit der römischen Tageszeitung La Repubblica (Donnerstagsausgabe). Selenskyj beantwortete die Fragen des Blatts von einem geheimen Ort in der Ukraine.

Der ukrainische Präsident rief Italien auf, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. "Verzichten Sie auf russische Waren, ziehen Sie Ihre Unternehmen vom russischen Markt ab. Russland muss die Folgen seiner kriminellen Aktivitäten tragen: in seiner Wirtschaft, in leeren Regalen in den Geschäften, in blockierten Jachten und Villen, in der Unmöglichkeit, in Ihr schönes Land zu reisen", sagte Selenskyj.