Nach Becherwurf: 2:0-Sieg für Gladbach am "Grünen Tisch"

Frankfurt, Bochum ‒ Der Becherwurf eines Fußball-Fans an den Kopf des Schiedsrichterassistenten Christian Gittelmann beim deutschen Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach hat für den VfL Bochum die erwartet bitteren Konsequenzen. Das Duell wurde vom DFB-Sportgericht mit 2:0 für die Gladbacher Gäste gewertet. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Bochum hatte ein Wiederholungsspiel gefordert.

"Gemäß der für alle Vereine geltenden Rechts- und Verfahrensordnung des DFB ist das Spiel für den VfL Bochum mit 0:2 als verloren zu werten, da der Verein für seine Zuschauer verantwortlich ist und das Verschulden der Zuschauer dem Verein zuzurechnen ist", wird Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, in der DFB-Mitteilung zitiert. "Die Spielumwertung ist in Paragraph 18, Nummer 4, als Rechtsfolge zwingend und alternativlos vorgeschrieben. Ein Wiederholungsspiel oder ein Nachspielen der letzten gut 20 Minuten ist daher nicht möglich." Über mögliche weitere Sanktionen gegen Bochum will das DFB-Sportgericht nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss zu einem späteren Zeitpunkt gesondert entscheiden.