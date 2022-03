Zweijähriger in Gmunden von Auto überrollt und schwer verletzt

Gmunden – Ein knapp zweijähriger Bub ist am Donnerstag in Gmunden von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Die 55-jährige Lenkerin war gerade beim Einparken, als ihr das Kind vor das Auto lief. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es vom rechten Vorderreifen überrollt worden sein. Die Frau wurde erst durch das Schreien der Mutter auf den Unfall aufmerksam, so die Polizei.