1:2-Niederlage gegen Wales: Fußball-WM wieder ohne Österreich

Österreichs Hoffnungsträger Marko Arnautovic versuchte so allerhand, blieb bei seinen wenigen Chancen allerdings glücklos. © APA/ROBERT JAEGER

Aus Cardiff: Alex Gruber

Cardiff – Vorweg: Es war schon zur Mittagsstunde gestern spürbar, dass in Wales ein großer Fußballabend steigt. Walisische wie österreichische Fans feierten im Zentrum Seite an Seite, Diskussionen um die Aufstellung machte die Runde.

ÖFB-Teamchef Franco Foda überraschte mit der Tatsache, dass er Basel-Keeper Heinz Lindner statt Insel-Legionär Daniel Bachmann in den Kasten stellte. Im laufstarken Mittelfeld setzte er in einem „Endspiel“ neben Xaver Schlager und Konrad Laimer auch auf Salzburgs (Jung-)Bullen Nicolas Seiwald, der der einzige Spieler aus der heimischen Bundesliga war.

Das ausverkaufte Cardiff City Stadium kochte schon vor dem Anpfiff. Es war klar, dass die Hausherren mit hohem Pressing in den Anfangsminuten eine Duftmarke setzen wollten. Einen ersten Schuss von Daniel James hielt Lindner aber sicher (2.). Drei Minuten später, nach dem ersten feinen Spielzug und perfekten Sabitzer-Pass hätte Christoph Baumgartner das 1:0 machen müssen, scheiterte aber freistehend vor Wales-Goalie Wayne Hennessey an der Querlatte. Und der „Baumi“ wurde dann zum Unglücksraben: Denn nach einem unnötigen Foul des Hoffenheim-Legionärs an Harry Wilson, zirkelte der walisische Superstar Gareth Bale das Leder aus gut 20 Metern zum 1:0 (25.) in die Maschen. Es war der 37. Teamtreffer im 101. Länderspiel für den Ausnahmekönner, der bei Real in dieser Saison kaum zum Einsatz kommt.

Gareth Bale durfte sich zweimal feiern lassen. © AFP/GEOFF CADDICK

Angetrieben von der Führung und Fangesängen kam Wales (seit November 2018 in 16 Heimspielen ungeschlagen) im Umschaltspiel mit Tempo und Wucht, Österreich lief sich trotz Ballbesitz fest. Lindner vereitelte nach schwerem Seiwald-Fehler mit einer Glanztat gegen Arron Ramsey das 0:2 (40.).

Mit dem Auftrag des Sportdirektors Peter Schöttel („Wir müssen schneller und klarer nach vorne spielen“) musste im zweiten Durchgang ein Tor her. Nach einer Laimer-Flanke fiel ein Arnautovic-Kopfball (49.) zu schwach aus. Und nach 51 Minuten schien die Messe dann für die Waliser so gut wie gelesen – denn nach kurz abgespielter Ecke nagelte Bale das Leder zum 2:0 (51.) ins Eck. Große Spiele werden durch große Spieler entschieden. Und der stand gestern auf der falschen Seite.

Wenn ich den Ball in der fünften Minute reinschieße, nicht an die Latte, endet das Spiel ganz anders. Christoph Baumgartner

Foda brachte mit Sasa Kalajdzic klarerweise einen zweiten Stürmer, das erhöhte Risiko machte sich nach einem abgefälschten Sabitzer-Schuss zum 1:2 (64.) bezahlt. Drei Minuten später rettete der starke Lindner gegen James die ÖFB-Elf mit einer weiteren Ganztat vor dem 1:3, auch Seiwald vereitelte die Entscheidung gegen den Leeds-Legionär in höchster Not (71.). Das hielt die Chancen am Leben.

Foda ging all-in, brachte auch noch den englischen Zweitliga-Angreifer Andreas Weimann. Der England-Legionär ließ in der Nachspielzet die letzte Chance aus, das war‘s. „Es tut schon sehr weh“, befand ÖFB-Kapitän David Alaba nach Spielschluss geknickt. Am Dienstag steigt ein bedeutungsloses Freundschaftsspiel gegen Schweden oder Tschechien in Wien. Das letzte Match für Foda?