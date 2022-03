Mariahilfkirche, künstlerisch betrachtet im Stadtarchiv/Stadtmuseum

Unter dem Motto „Stadtarchiv findet Stadt!“ lädt die Institution zudem zu spannenden Stadtspaziergängen in Innsbrucks Vergangenheit ein. Der erste entführt am Sonntag in die lokale Subkulturgeschichte. Am 24. April taucht man unter dem Titel „Malfertheiner, Stipendist im Regelhaus“ tief in Innsbrucks Tradition als Studierendenstadt ein. Am 22. Mai lautet das Motto „Film ab für Innsbrucks Programmkino-Geschichte“. Am 26. Juni wird die Frage geklärt: „Ist Wilten Dorf, Stadt oder Bobo?“