Kitzbüheler Alpenrallye findet wieder im September statt

Kitzbühel – Auch die 35. Kitzbüheler Alpenrallye wird im Herbst über die Bühne gehen. Um wegen Corona Planungssicherheit zu bieten, fiel auch diesmal frühzeitig die Entscheidung, die Rallye erneut im September zu veranstalten. Und so wird die Traditionsrallye heuer vom 7. bis 10. September zum dritten Mal in Folge auf frühherbstlichen Routen in Szene gehen – landschaftlich nicht minder reizvoll als zum angestammten Alpenrallye-Termin im Frühsommer.

Was unverändert bleibt: Es gibt wieder viele interessante Routen auf den schönsten Alpenstraßen zu entdecken, diesmal mit einer großen Schleife über den Gerlospass, durch das Zillertal und das Unterinntal zum bayerischen Sudelfeld am Freitag und einer Fahrt durch den Pinzgau mit der atemberaubenden Hochkönigbergstrecke am Samstag. Abschließendes Highlight wie jedes Jahr wird wieder die Zieleinfahrt mit der großen Fahrzeugparade in der Kitzbüheler Altstadt zum Finale der Alpenrallye – ein Erlebnis für Fans und Teams.