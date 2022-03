„Mei liabste Weis“ kommt am Samstag aus Kufstein

Franz Posch erfüllt am Samstagabend ab 20.15 Uhr in ORF 2 aus Kufstein musikalische Wünsche.

Kufstein – Das „Kufsteinerland“ ist morgen, Samstagabend, die Kulisse für „Mei liabste Weis“ mit Franz Posch, seinen Musikantinnen und Musikanten. Die musikalischen Wünsche der Zuseher werden ab 20.15 Uhr in ORF 2 endlich wieder in der gewohnten gemütlichen Atmosphäre eines Gasthauses erfüllt. Ein Zeichen, dass es Frühling wird, ist zu erleben mit Eindrücken aus Kufstein und Umgebung. Tirols zweitgrößte Stadt Tirols gilt als „die Perle“ im Land. Diesen Ruf hat die Stadt auch dem „Kufstein-Lied“ zu verdanken, das in einem Gasthaus der Stadt entstanden ist.