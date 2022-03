Tiroler AK-Chef Zangerl will die Tabaksteuer umwidmen

Wien, Innsbruck – In Österreich sind sogenannte „Heat-Not-Burn-Produkte“ relativ niedrig besteuert. In einer Aussendung fordert nun Tirols Arbeiterkammer-Chef Erwin Zangerl eine Anpassung. „Außerdem muss das gesamte Geld aus diesen Steuern direkt in das Gesundheitssystem fließen“, betont Zangerl in einer Aussendung. So sollen diese zweckgewidmeten Steuern auch mithelfen, den Pflegenotstand im Land zu bekämpfen. „Wenn der Steuerzahler schon dermaßen zur Kasse gebeten wird, dann erwarte ich mir auch, dass das Geld dorthin fließt, wo es seit Jahren dringend benötigt wird, nämlich vorrangig in das Pflegepersonal und in die Ausbildung sowie in die Gesundheitsvorsorge und -versorgung“, so Zangerl.