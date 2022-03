Außergerichtlicher Tatausgleich: „Strafe nicht das Wichtigste“

Innsbruck, Wien – Während tagespolitisch oftmals die Tendenz zu Straferhöhungen zu verspüren ist, lässt eine aktuelle Studie des Instituts für Konfliktforschung (IKF) aufhorchen. Diese stellt nämlich als Nachfolgestudie der Universität Innsbruck von 2001 dem außergerichtlichen Tatausgleich Bestnoten aus. Opfer und Täter sind scheinbar mit dieser Art von Konfliktverarbeitung am zufriedensten – ganz ohne Prozess und Strafe. Als Tatausgleich bezeichnet man die außergerichtliche Regelung eines Konfliktes meist nach Delikten wie Körperverletzung oder gefährlicher Drohung – wo es also ein persönliches Gegenüber von Opfer und Täter gibt. Erkennen dies Staatsanwaltschaft oder Strafgericht bei Fällen geringen Verschuldens, beauftragen sie den Verein Neustart (Bewährungshilfe) mit der Durchführung eines solchen Ausgleichs. Sowohl Beschuldigte als auch Opfer müssen allerdings erst zustimmen, damit es zu einem Tatausgleich kommen kann.

Laut der IKF-Studie liegt die Zufriedenheit der Opfer mit diesem Rechts-Instrument bei 77 Prozent. Der Grund liegt wohl in der gemeinsamen Aufarbeitung des Geschehenen unter Neustart-Moderation. Demnach kam es in rund 60 Prozent der untersuchten Fälle während der Konfliktregelung zu einer von Sozialarbeitern begleiteten persönlichen Aussprache zwischen Beschuldigten und Opfern. Neustart-Geschäftsführer Christoph Koss: „Diese Aussprache und Konfliktbereinigung von Angesicht zu Angesicht wird von Opfern sehr geschätzt. Eine derart intensive Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen von Opfern kann in einer Gerichtsverhandlung nicht stattfinden. Das dient dem sozialen Frieden.“