Tiroler Osterfestival holt sich den Stammplatz zurück

Das Tanzensemble „CocoonDance“ tritt am 9. April im Innsbrucker Congress auf.

Innsbruck – In den beiden vergangenen Jahren wurde das Osterfestival Tirol seinem Namen kalendarisch nicht gerecht. Corona führte den jährlich wiederkehrenden Kulturreigen von Familie Crepaz an die Grenze der Belastbarkeit: ständiges Umplanen, Verschieben und Improvisieren waren die Regel, unter kurzfristig sich ändernden politischen Vorgaben. Final fand die Ausgabe 2020 im Oktober statt, jene des Vorjahrs im Juni. Immerhin, die Kontinuität wurde gewahrt. Es gab keinen Totalausfall, wie das andere Festivals verzeichnen mussten.

Heuer findet das Osterfestival zurück zum angestammten Frühjahrstermin. Vom 1. April bis zum Ostersonntag am 17. April wird, zumeist im Haller Salzlager und im Congress Innsbruck, ein von Festivalmacherin Hannah Crepaz organisierter Mix aus Tanz, Performance, Theater und Musik angeboten.

Das Osterfestival versteht sich auch als Plattform für moderne Musik, die stark elektroakustisch geprägt ist. Die Ensembles Phace (am 6. April) und WirkWerk (13. April) kommen teils mit Erstaufführungen. Den Stummfilm „Fräulein Else“ von anno 1929 (nach einer Schnitzler-Novelle) erwecken Franui zusammen mit maschek in Musik und Wort zu neuem Leben (5. April, Congress).

Fast schon Pflichtprogramm ist Bachs „Matthäus-Passion“ mit dem Collegium Vocale Gent unter Philippe Herreweghe (14. April, Congress). Am Karfreitag (15. April) ist die Needcompany mit Regisseur Jan Lauwers erstmals in Tirol zu Gast. Die Produktion „All the Good“ ist episodenhaftes Theater, mit Themen wie Verlust und Hoffnung, passend zum Tag.