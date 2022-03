„C’mon C’mon“: Onkel und Neffe auf großer Tour durch New York

Innsbruck – Joaquin Phoenix liebt Abwechslung. Der 47-jährige Schauspieler gewann 2020 einen Oscar für seine psychotische Joker-Figur. Nun spielt er im kleinen Independent-Film „C'mon C'mon“ den liebevollen Onkel eines Neunjährigen. Bald schlüpft Phoenix in die Rolle von Napoleon Bonaparte.

Der Film von Mike Mills („20th Century Women“) ist eine schöne Kennenlern-Geschichte. Jesse lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter Viv in Los Angeles. Ihr Bruder Johnny arbeitet von New York aus als Radio-Journalist. Eine Interview-Serie mit Jugendlichen im ganzen Land, wie sie sich die Zukunft vorstellen, bringt ihn dazu, sich nach langer Zeit wieder bei seiner Familie zu melden.

Die Geschwister-Beziehung war seit dem Tod der dementen Mutter abgekühlt. Einzelne Bilder erzählen von diesem Ballast der Vergangenheit. Johnny ist „ein etwas seltsamer Mensch“, heißt es an einer Stelle, den Phoenix (wie schon in der Romanze „Her“) herrlich in sich gekehrt verkörpert. Auch er ist gewissermaßen noch ein wenig Kind und unglücklich.