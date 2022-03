Arme Seelen und große Namen beim Haller Burgsommer

Hall – Allen pandemischen Widrigkeiten zum Trotz bescherte der Burgsommer Hall auch in den letzten beiden Jahren beglückende Kultur- erlebnisse im Hofratsgarten der Burg Hasegg. Und für die heurige Auflage (3. Juni bis 9. Juli) haben die Burgsommer-Macher in enger Kooperation mit dem Haller Kulturlabor Stromboli nun ein besonders pralles Paket geschnürt.

Ein Kernelement bildet zum dritten Mal in Folge die Konzertreihe „Molden & Hawara“, kuratiert vom Songschreiber und Wienerlied-Erneuerer Ernst Molden. Highlight ist dabei zweifelsohne das neue Programm „Oame Söö“ („Arme Seele“), das Molden mit Ursula Strauss, Herbert Pixner, Manuel Randi und Maria Petrova vereint: Sagen und Mythen aus der Heimat der KünstlerInnen werden in ein zeitgemäßes, poetisches Gewand gekleidet. Das zugehörige Album (aufgenommen wurde in Gnadenwald) erscheint im Frühjahr, die einzigen Liveaufführungen des Jahres finden eben beim Burgsommer statt – mit „Weltpremiere“ am 24. und Zusatzkonzert am 25. Juni.