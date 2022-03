Die Highlights im Video: Leader Schwaz gewinnt Regionalliga-Schlager in Wörgl

Mit einem 1:0-Auswärtssieg in Wörgl manifestierte der SC Schwaz seine Vormachtstellung in der tt.com Regionalliga Tirol. Die Hausherren müssen indes auf Schützenhilfe hoffen, um den Einzug in die Regionalliga West zu schaffen. Bei uns könnt ihr euch die Highlights und das Match im Re-Live anschauen.