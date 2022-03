Frequency steigt nach zwei Jahren Pause heuer „auf jeden Fall“

St. Pölten – Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause geht das Frequency in St. Pölten heuer von 18. bis 20. August über die Bühne. Am 17. August steigt das "Prequency" für Early Camper. Neben u.a. Bilderbuch, RAF Camora und Cypress Hill kündigte Veranstalter Harry Jenner mit Gayle, Glass Animals, Lost Frequencies und Jason Derulo vier Acts aus den Top Ten der Charts an. "Wir werden für mehr Hygiene und Sauberkeit auf dem Festival sorgen", sagte Jenner in einem Pressegespräch am Freitag.