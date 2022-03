Österreichs Wirtschaft erhält Dämpfer durch Ukraine-Krieg

Treiber des Wachstums in Österreich dürfte heuer der Privatkonsum bleiben. Durch die Corona-Nachholeffekte wird er zwar stärker als 2021 wachsen, dennoch haben Wifo und IHS ihre Erwartungen wegen der starken Teuerung deutlich gesenkt. Das Wifo sieht die privaten Konsumausgaben heuer real um 3,9 Prozent steigen - sofern gegen Covid gelindere Mittel als Lockdowns eingesetzt werden – im Dezember rechnete man noch mit 6,3 Prozent Plus. Beim IHS geht man von nur 4,7 statt 5,1 Prozent Zuwachs aus. 2021 gab es wegen Corona nur 3,3 Prozent Anstieg.

Der Arbeitsmarkt befindet sich laut Wifo schon in einer Hochkonjunktur-Phase. Im Prognosezeitraum bis 2023 dürfte die Arbeitslosenquote weiter zurückgehen, weil die Industrie auf Kurzarbeit setzen werde: Arbeitslosigkeit und Beschäftigung würden also schwächer auf den Ukraine-Konflikt reagieren als die Produktion. Vor allem aus Sicht des IHS erholt sich der Arbeitsmarkt rascher: Heuer glaubt man an einen Rückgang der nationalen Arbeitslosenquote von 8,0 auf 6,5 Prozent, im Dezember rechnete man erst mit 7,1 Prozent. Beim Wifo verbesserte man die Erwartung auf 6,7 nach zuvor 7,2 Prozent. Zudem würden hoher Arbeitskräftebedarf plus die sehr hohe Inflation 2023 zu einem kräftigen Anstieg der Pro-Kopf-Löhne um knapp 5 Prozent führen.