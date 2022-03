So groß wie die Stadt Rom: Eisberg in östlicher Antarktis abgebrochen

London – Im Osten der Antarktis ist ein riesiger Eisberg abgebrochen. Der rund 1.200 Quadratkilometer - etwa der Größe der Stadt Rom entsprechende – Koloss soll Mitte März seine Verbindung zum Festland verloren haben, wie der Guardian am Freitag unter Berufung auf Polarforscher berichtete. Zuvor hatte bereits das Nationale Eiszentrum der USA bestätigt, der bisher als Conger-Eisschelf bekannte Eisberg habe sich abgelöst.

Als Eisschelf oder Schelfeis werden große Eisplatten bezeichnet, die auf dem Meer schwimmen, aber mit dem Festland verbunden sind. Die NASA-Expertin Catherine Colello Walker beschrieb das Ereignis im Guardian als "einen der bedeutsamsten Abbrüche in der Antarktis seit den frühen 2000er-Jahren". Zwar rechnet die Forscherin nicht mit größeren Auswirkungen, warnte jedoch: "Es ist ein Anzeichen für das, was kommen mag."

Das Conger-Eisschelf sei bereits seit Mitte des ersten Jahrzehnts nach der Jahrtausendwende geschrumpft, aber nur sehr allmählich – erst Anfang 2020 habe sich das Tempo deutlich erhöht, sagte Walker. Am 4. März dieses Jahres sei die Oberfläche des Eisbergs dann nur noch halb so groß gewesen wie noch im Jänner. Satellitendaten zufolge soll der Koloss kurz danach angefangen haben, sich in Bewegung zu setzen.