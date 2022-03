60-jährige Skifahrerin mit schweren Verletzungen aus Kühtai geborgen

Kühtai – Mit schweren Verletzungen wurde am Freitag eine 60-jährige Deutsche im Skigebiet Kühtai per Hubschrauber geborgen. Die Skifahrerin war gegen 10.40 Uhr auf der roten Piste Nr. 3 unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle verlor und mit einem Fangzaun kollidierte. Die Frau rutschte noch einige Meter über einen Abhang und blieb dann mit scchweren Verletzungen liegen.