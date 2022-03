Analyse zum ÖFB-Team: Nicht nur auf Trainerbank viel Luft nach oben

Ja, mit Italien ist auch der amtierende Europameister in der WM-Quali sogar zum zweiten Mal in Serie krachend gescheitert. Aber nein – mit diesem Ablenkungsmanöver sollten sich die Verantwortlichen beim ÖFB-Team nicht tarnen. Das reicht von Neo-Präsident Gerhard Milletich (seit September) bis zu Sportdirektor Peter Schöttel, die nicht nur aufgrund unglücklicher Aussagen (auch in den Landesverbänden) in der Kritik stehen. Dass das Aus im WM-Play-off jetzt ein kolossales „Beben“ in der obersten Verbandsspitze auslösen sollte, sei moralischen Scharfrichtern vorbehalten.

Für Teamchef Franco Foda muss trotz furiosem Start (fünf Siege in Serie), dem Aufstieg in der Nations League, der gelungenen EM-Endrunde und guter Bilanz die Reise beim ÖFB zu Ende sein. Zu oft ließ die heimische Auswahl insbesondere in der WM-Quali jene Klasse vermissen, die man einer mit Legionären gespickten Mannschaft und vermeintlich goldenen Generation attestieren muss. Wer in viereinhalb Jahren kein einziges Match gegen ein in der FIFA-Weltrangliste besser klassiertes Team gewinnen kann, hat kaum einen Schritt vorwärts gemacht, sondern zählt weiter zur B-Garnitur und zu einer Nation, die seit 24 langen Jahren auf die Teilnahme an einer WM-Endrunde wartet.