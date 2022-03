Hondas Produktoffensive: Civic kommt als Vollhybrid

Innsbruck – Seit fünf Jahrzehnten pflegt Honda mit dem Kompaktwagen Civic die internationalen Automärkte –mit riesigem Erfolg. Seit 1972 haben die Japaner weltweit 27,5 Millionen Einheiten abgesetzt. Den jüngsten Erfolg gab es zuletzt in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo der Civic zum „Auto des Jahres 2022“ gekürt wurde. In Europa steht vom Civic ein anderes Highlight an: Im Herbst, so der Plan des Herstellers, soll auf dem Alten Kontinent die elfte Generation in den Handel gelangen, mit neuem Design und neuester Technik. Honda versieht den Kompaktwagen mit einer lang gezogenen Motorhaube, einer nach hinten versetzten A-Säule, darüber hinaus mit sehr glatten Flächen und einer schön geschwungenen Dachlinie in Fastback-Manier. Mehr Fließheck als Schrägheck sozusagen.