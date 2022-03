Aufräum-Aktion: Area 47 nutzt erste Gäste als Flurreiniger

Gäste beteiligen sich heuer erstmals am Frühjahrsputz. © Area 47

Ötztal-Bahnhof – Landauf, landab schwärmen in den nächsten Wochen Vereinsmitglieder, Freiwillige und Schüler in den Gemeinden aus, um die Fluren zu reinigen. Zumeist gibt es dann ein Würstl und eine Limo für die getane Arbeit. Auch rund um die Area 47 am Eingang des Ötztales werden alljährlich die Flussläufe und Wege aufgeräumt. Heuer aber erstmals auch mit den ersten Gästen – die bekommen dafür günstigere Packages.

Entgeltliche Einschaltung

Die Area hat sich Naturschutz auf die Fahne geheftet. So wirbt man für die Bahnanreise genauso wie mit regionalen Kreisläufen in der Gastronomie. Heuer können sich erstmals Gäste an der Aufräum-Aktion beteiligen, wie Area-Geschäftsführer Chris Schnöller berichtet: „Jede Hand zählt. Bei den Clean up Days säubern Gäste und Guides gemeinsam die Gegend rund um die Area 47 – wahlweise mit dem Boot oder E-Mountainbike. Wir freuen uns schon auf echte Outdoor-Helden.“ Diese Clean up Days finden am ersten Wochenende der Saison von 29. April bis 1. Mai statt.