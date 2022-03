Riesige Schluchten und Traumstrände: Der wildromantische Westen Kretas

Kretisches Karibikflair am Lagunenstrand in der Naturschutzregion Elafonisi.

Jannis und Aphrodite stehen auf einem haushohen Felsen und schnallen ihre Trekkingstöcke an die Rucksäcke. Über 100 Meter hohe Schluchtwände recken sich neben den beiden Griechen in den Himmel. Aus den Steinspalten wächst Diktamos-Kraut, auf einem Vorsprung meckert eine Kretische Wildziege, Lämmergeier kreisen in der Luft. Jannis ergreift das Geländer einer Eisenleiter, die vertikal am Felsen montiert ist, und klettert die Stufen hinab. „Vor 40 Jahren musstest du hier noch mit Ketten und Seilen vorliebnehmen“, ruft der 54-Jährige seiner Frau zu und lacht.