„Die Liebe Geld": Spare in der Zeit, dann hast du deine Not

Innsbruck –Der zu Recht erfolgreiche Autor und vormalige Journalistenkollege Daniel Glattauer hat im ersten Corona-Jahr 2020 etwas geschrieben, das mit „Komödie“ übertitelt ist, und die Regieanweisungen für die Bühne gleich mitgeliefert. Das Innsbrucker Kellertheater hat sich das Stück, ach so, „Die Liebe Geld“ heißt es, geschnappt und nach einigen Verschiebungen am Freitag zum ersten Mal aufgeführt.

Die Story ist simpel genug. Bankomatkarte von Kunde Alfred streikt, keine Flocken in Cash verfügbar, obwohl Konto gut bestückt. „Leider nein!“ bedauern mehrere Ausgabegeräte, an denen Alfred sein Glück versucht (noch viel schlimmer wäre, nur so als Idee, wenn das Smartphone ex geht, nicht auszudenken!).