Canova in Rovereto: Ein augenzwinkernder Dialog mit der Schönheit

Rovereto – Die klassische Schönheit ins Europa des 18. Jahrhunderts geliefert zu haben – Antonio Canova stand an der Spitze dieser kulturellen Wiederentdeckung. Im wunderbaren Museum MART in Rovereto ist noch bis Ostern eine Schau zu besuchen, die die Meisterwerke nicht einfach nur im Raum stehen lässt (auch wenn dies alleine schon den Augenblick wert wäre). „Canova zwischen Unschuld und Sünde“ lässt 14 Skulpturen aus der Glypsothek von Possagno in Dialog treten mit Werken zeitgenössischer Künstler, die das Thema aufnehmen, wandeln, spiegeln.

Die liegende Venus findet sich in einem Foto von Joel-Peter Witkin (1982) ebenso wieder wie in einer Arbeit von Mustafa Sabbagh (2017) oder von Jan Saudek (1982). Bald ist es die Annäherung an die perfekte Schönheit (großartig im Bild etwa Grace Jones), bald ist es der Gegenpol dazu, ausgemergelte Statuen, die ihre ehemalige Schönheit nur ahnen lassen. Immer wieder ein Pfiff Humor: eine „italienische Venus“ etwa mit großflächigen Tattoos, hinter ihr ein kräftiges Aktfoto in XXL.