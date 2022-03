Unterricht zu Hause: Zahl der Rückkehrer in Tirols Schulen nimmt zu

440 Kinder wurden während der Pandemie zu Hause unterrichtet. Jetzt nimmt die Zahl ab. © iStock

Innsbruck –Zur Erinnerung: Im Herbst 2021 erließ das Bildungsministerium neue Regeln in Sachen häuslicher Unterricht. Zu viele Kinder wurden österreichweit „von der Schule abgemeldet“. Auch in Tirol hatte sich die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren nahezu verdoppelt. Die Gründe dafür hatten viel mit der Pandemie und den Maßnahmen zu tun. Für Aufsehen sorgten so genannte „Lerngruppen“, die wie Privatschulen von Eltern organisiert wurden, dafür aber keine rechtliche Grundlage hatten.

Jetzt – nicht ganz zwei Jahre später – hat sich die Lage wieder halbwegs „normalisiert“. Seit Schulstart im Herbst 2021 sind 70 Kinder an die Schule zurückgekehrt. Insgesamt sind derzeit noch 361 Kinder in Tirol im häuslichen Unterricht. Zu Spitzenzeiten während der Pandemie waren es rund 440.

Besonders viele Rückkehrer gab es heuer im Jänner. In der Bildungsdirektion Tirol führt man das auf die verpflichtend eingeführten Reflexionsgespräche für Eltern zurück. Die meisten davon haben im Jänner stattgefunden. Bereits im Herbst hatte Bildungsdirektor Paul Gappmaier gemeint, dass viele Familien den Aufwand für häuslichen Unterricht unterschätzen würden. Die Mehrzahl der Abmeldungen gab es im Pflichtschulbereich. Dazu kommt, dass das Bildungsministerium mit der Welle der Abmeldungen die Regeln verschärft hatte. Eine Anmeldung zum häuslichen Unterricht ist zwar „nur“ anzeigepflichtig, aber Schüler müssen einmal im Jahr eine Externistenprüfung ablegen: „Mit der neuen Regelung kann man sich keine Schule mehr dafür aussuchen, sondern wird zugewiesen“, heißt es aus der Bildungsdirektion.

All das hat wahrscheinlich dazu geführt, das wieder mehr Kinder an einer Schule lernen. Die meisten Rückkehrer, nämlich 50 Kinder, gab es übrigens in den Bezirken Innsbruck-Stadt, Innsbruck-Land und Schwaz.