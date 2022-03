70 sprachliche Helfer für Flüchtlinge in Tirols Schulen

Zudem gibt es eine offizielle Liste mit 15 Dolmetschern, die in Ausbildung sind oder ihr Studium bereits abgeschlossen haben. „Wir haben 3000 behördliche Einrichtungen und soziale Vereine angeschrieben, dass sie bei Interesse diese Liste anfordern können“, erklärt Katharina Redl vom Institut für Translationswissenschaft. Auch bei Dolmetschern, die in Tirol arbeiten, melden sich immer wieder verschiedene Organisationen und Firmen. „Sie brauchen u. a. Hilfe bei der Formulierung für Einreiseformalitäten, für Kontoeröffnungen oder für Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln“, erzählt die Ukrainerin Anastasiia Sylvestrova, Gerichtsdolmetscherin für Russisch in Tirol und Dolmetscherin für Ukrainisch. Dass in der Ukraine in den Schulen viel Wert auf Fremdsprachen gelegt wird, erleichtert die Situation für die Flüchtlinge. „An erster Stelle steht hier Englisch, aber auch durch die gemeinsame Geschichte können viele Deutsch und zudem ist Deutsch bei der jungen Generation sehr gefragt. Und natürlich kann quasi jeder Russisch, was nochmals die Dinge vereinfacht, weil es in Tirol mehr russische Dolmetscher als ukrainische gibt“, so Sylvestrova.