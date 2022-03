Diplomatische Hilfe bei der Krisenbewältigung in Tirol

Lagebesprechung: der Honorarkonsul der Ukraine in Tirol, Walter Peer (hinten, r.), mit seinen Kollegen Christian J. Winder (Ungarn, l.), Eugen Sprenger (Polen) und Ernst Madlener (Moldawien, r.).

Innsbruck – Die Hilfe für die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchteten Menschen ist in Tirol voll angelaufen. Inzwischen sind auch die 300 Waisenkinder samt Betreuungspersonen sicher in Tirol eingetroffen und, auf mehrere Standorte verteilt, untergebracht.