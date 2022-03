Die Würfel sind gefallen: Schwaz und Telfs in der Regionalliga West

Innsbruck – Mit ihrer Kür am Freitagabend (1:0 in Wörgl) fixierten die Schwazer den „Meistertitel“ im Grunddurchgang, am Sonntag folgte der SV Telfs mit einem 1:0-Sieg beim SVI den Unterländern in die Regionalliga West. „Am meisten freut es mich für die Spieler, die ich seit zehn Jahren in Telfs habe“, war Trainer Werner Rott sichtlich stolz auf seine Elf.