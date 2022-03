Halbfinal-Einzug setzt bei Handball Tirol neue Energie frei

Bärnbach –Der Neustart nach der Länderspielpause ist mehr als geglückt: Sparkasse Schwaz Handball Tirol fegte gestern im Viertelfinale des ÖHB-Cups über Bärnbach/Köflach hinweg und feierte einen 32:24-(16:9)-Kantersieg. Die Adler nahmen angeführt von Kapitän Alexander Wanitschek das Heft in die Hand, der Liga-Konkurrent konnte trotz Heimvorteil nur in den ersten 15 Minuten mithalten. Danach spielten sich die Tiroler in einen Rausch. Petar Medic als Topscorer (neun Treffer) und Co. brannten nach zuletzt drei Liga-Niederlagen ein Feuerwerk ab.