Stromausfall in Hall, Absam, Mils und Volders: 17.000 Haushalte betroffen

Hall in Tirol – In der Region Hall in Tirol ist am frühen Sonntagvormittag zwischen 6 und 9 Uhr der Strom ausgefallen. Der großflächige Stromausfall in Hall, Absam, Mils und Volders sei auf ein technisches Gebrechen im Umspannwerk Süd zurückzuführen gewesen, informierte die Hall AG. Etwa 17.000 Haushalte waren betroffen. (APA)