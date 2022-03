Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht in Innsbruck und Oberperfuss

Innsbruck, Oberperfuss – Schwer verletzt wurde ein 76-jähriger Radfahrer am Sonntagvormittag in Innsbruck. Der Mann war kurz nach 11 Uhr die Pembaurstraße entlang in Richtung Norden unterwegs, als er laut Zeugenaussagen sehr schnell von einem unbekannten Fahrzeug überholt wurde. Dadurch stürzte der 76-Jährige und musste von der Rettung mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht werden.