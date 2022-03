Mit Lois Fasching die Welt umrunden

Dölsach, Dorf Tirol – Fünfhundert Jahre ist es her, dass erstmals eine Weltumsegelung als vollendet dokumentiert werden konnte. Der Portugiese Fernão de Magalhães, zu Deutsch Ferdinand Magellan, hatte sich im September des Jahres 1519 mit knapp 240 Männern auf fünf Schiffen in Richtung Westen aufgemacht, um auf dem Umweg jene Gewürzinseln namens Maluku ausbeuten zu können, die tatsächlich so weit im Osten liegen, dass diese Reise ins Unbekannte als Himmelfahrtskommando gelten musste. Drei Jahre später kehrten von jenen Schiffsbesatzungen nur noch 18 ausgemergelte Männer auf einem schwer beschädigten Kahn heim, gemeinsam mit drei Asiaten, die man unterwegs mit an Bord genommen hatte. Magellan selbst, der später in der Literatur als großer Entdecker und Weltumsegler gerühmt werden sollte, hatte sein Leben zu dem Zeitpunkt längst bei Kampfhandlungen an einem fernen Strand ausgehaucht. Die ihm zugeschriebene Weltumsegelung war gar nicht geplant, sondern Resultat des verzweifelten Versuchs, wenigstens einen Teil der heiß begehrten Fracht bei lebendigem Leib abliefern zu können.