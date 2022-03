Ultraschnelles Internet bis in entlegene Weiler

Aktuell ist der Bezirk mit den zahlreichen entlegenen Weilern und Höfen zu mehr als 90 Prozent erschlossen, schätzt Walter Handle, Geschäftsführer des LWL Competence Center in Landeck. „Die Gemeinden waren kooperativ und haben die nötigen Grabungsarbeiten unterstützt. Beim Leitungsbau sind Rohre für Lichtwellenleiter mitverlegt worden“, so Hammerl. Die Vernetzung sei in den einzelnen Gemeinden allerdings unterschiedlich rasch gelaufen, so Handle. Fiss etwa zähle zu den „schnellen Fischen“, Grins, Strengen und Pfunds hätten noch Nachholbedarf. Selbst das entlegene Bergdorf Spiss soll heuer die Auffahrt zur Datenautobahn bekommen, laut Hammerl „über einen etwas aufwändigen Umweg“. In Kappl will BM Helmut Ladner die weitere Erschließung in den Weilern unterstützen. In Fließ ist die Anbindung der Fraktion Piller geplant. „Wie das örtliche Straßennetz gehört den Gemeinden damit auch die Glasfaserinfrastruktur“, hob Hammerl hervor.