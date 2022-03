Stabile Jobs immer seltener: Ein Viertel der offenen Stellen sind Leiharbeit

Linz – Die Wirtschaftskammer wirbt derzeit mit dem Slogan „Arbeit macht mehr aus Dir“. Das stößt dem Präsidenten der Arbeiterkammer Oberösterreich Andreas Stangl sauer auf. Kampagnen wie diese würden suggerieren, dass es vor allem am Willen der Betroffenen selbst liege, einen passenden Job zu finden, so Stangl. Dabei werde auch verschwiegen, dass auf dem Arbeitsmarkt immer seltener stabile Beschäftigungsverhältnisse angeboten werden, kritisiert er. So seien in Österreich im Februar 2022 von etwa 119.000 beim AMS gemeldeten offenen Stellen rund 30.500 der Arbeitskräfteüberlassung zuzurechnen gewesen. In Oberösterreich seien sogar von etwa 30.000 offenen Stellen rund 10.000 von Leiharbeitsfirmen angeboten worden , was einem Anteil von rund 30 Prozent entspreche.