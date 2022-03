„Tennessee Blend“ in Innsbruck: Großer Bahnhof

Thomas Gassner und Daniela Bjelobradić in „Tennessee Blend“. Bis 25. Mai in der ÖBB-Remise am Innsbrucker Hauptbahnhof.

Innsbruck – „Tennessee Blend“ ist ein Theaterereignis. Kein bierernstes, versteht sich. Ein pralles, derbes, bisweilen saublödes und doch hochdramatisches Ereignis. Eines also, das es auch aushält, ernst genommen zu werden. Schon der Spielort für das Westernstück, das am Samstagabend uraufgeführt wurde, verspricht Spektakel: Die Remise des Innsbrucker Hauptbahnhofs ist seit 1902 in Vollbetrieb. Das riecht man. Manchmal hört man es auch. Theater wurde hier noch nie gespielt. Und eine Produktion, die fürs Publikum mit einer mehrminütigen Zugfahrt zum Schauspiel beginnt, gab es in Innsbruck auch noch nie. Das alles ist schon bemerkenswert. Aber es würde nicht reichen, wenn das, was in der Remise gegeben wird, nicht hält, was der große Bahnhof verspricht.