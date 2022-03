„Wie Kinder im Süßwarengeschäft": Erste private Mission zur ISS

Washington – Viermal war der spanisch-amerikanische Astronaut Michael López-Alegría schon im Weltraum. Der bevorstehende fünfte All-Ausflug hat für den früheren NASA-Astronauten aber eine ganz besondere Bedeutung. "Es fühlt sich an, als wären wir Fahnenträger", sagt López-Alegría kürzlich bei einer Pressekonferenz. Am Sonntag (3. April) soll der 63-Jährige als Kommandant die erste private Crew zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen.

Einzelne Weltraum-Touristen hat es auf der ISS schon mehrfach gegeben, bei der sogenannten Ax-1-Mission handelt es sich aber um die erste komplett private Crew. Organisiert wird das Ganze vom privaten Raumfahrtunternehmen Axiom in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde NASA, geflogen wird in einem "Crew Dragon" von Elon Musks Firma SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus. Rund eine Woche sollen die vier Axiom-Flieger auf der ISS bleiben. Dort werden sie unter anderem auch auf den deutschen Astronauten Matthias Maurer treffen, der seit November auf der ISS ist und noch bis Ende April bleiben soll.

"Es fühlt sich nicht sehr unterschiedlich an, für eine Firma zu fliegen oder für ein Land", sagt Kommandant López-Alegría. "Unser Fokus ist immer Sicherheit und Erfolg der Mission." Die Ax-1-Mission fällt nun allerdings in eine Zeit extremer Spannungen zwischen Russland und dem Westen angesichts des Ukraine-Kriegs. Die Crew habe nicht in Russland und nicht in Hinblick auf das russische Segment der Raumstation trainiert, sagt López-Alegría - und gibt sich diplomatisch. Man wolle den Betrieb auf der Raumstation auf keinen Fall stören. "Es ist uns sehr bewusst, dass wir Gäste auf der ISS sind."